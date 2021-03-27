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«Кисло»: Игорь Николаев показал, как его дочь ест лимоны с солеными огурцами
Фото: Youtube / между нами

«Кисло»: Игорь Николаев показал, как его дочь ест лимоны с солеными огурцами

Иван Юминов

Звезды

Композитор Игорь Николаев опубликовал новое фото на своей странице в Instagram. На нем запечатлена его дочь Вероника с кусочком лимона и соленым огурцом в руках.

— Пробовали лимон с соленым огурчиком? Кисло, но очень вкусно! — поделился Николаев.

«У детей по-другому воспринимаются вкусы»; «Красотуля, папина радость»; «Ну копия папы», — написали ему в ответ подписчики.

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