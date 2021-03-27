Актрису и режиссера фильма о космосе отправят на МКС в сентябре

Фото: NASA / public domain

Режиссера и актрису фильма о космосе, съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС), отправят туда 20 сентября. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов в субботу, 27 марта.

Командир следующей экспедиции Олег Новицкий вернется вместе с ними на Землю в октябре, а двум оставшимся членам экипажа придется дождаться нового корабля.

Для участия в съемках фильма Роскосмосом были отобраны 20 финалисток, отмечает Интерфакс.

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