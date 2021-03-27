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Диетолог назвала самые полезные виды масел
Фото: pixabay.com/ru

Диетолог назвала самые полезные виды масел

Виктория Родимкина

Потребление

Диетолог Инна Кононенко рассказала, как неправильное употребление разных видов масел может навредить организму.

Эксперт отметила, что на выбор потребителю теперь предоставляются конопляное, льняное, рапсовое, кокосовое, ореховое, масло виноградных косточек и другие масла.

Инна Кононенко отметила, что для хранения масел и сохранения их питательных свойств стоит выбирать жестяную банку. Так продукт будет защищен от солнечных лучей.

Диетолог призвала исключить подсолнечное масло из рациона или использовать только на ранних сроках его хранения. Допускается использовать растительное масло для заправки салата.

— Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний, — пояснила Инна Кононенко.

Она рассказала, что жарить продукты лучше всего на сливочном, топленом или кокосовом масле. Эти виды более устойчивы к воздействию температуры.

Максимум пользы сохраняется в нерафинированном масле, добавила диетолог в беседе с Пятым каналом.

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