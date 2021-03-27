Юрий Жирков сыграет в отборочном матче сборной России со Словенией на ЧМ-2022

Кубок Конфедерация Россия - Мексика / Фото: NECHAEVA

Футболист Юрий Жирков выйдет в стартовом составе сборной России на отборочный матч Чемпионата мира-2022. Об этом стало известно в субботу, 27 марта.

Таким образом, состав российской команды выглядит будет состоять из следующих игроков: Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Марио Фернандес, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба, сообщается в Twitter-аккаунте сборной.

Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в 17:00 по московскому времени.

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