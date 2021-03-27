Москвичам рассказали о станциях МЦД, которые изменят ландшафт города

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские центральные диаметры (МЦД) имеют все шансы не просто стать частью уже существующей архитектуры, но и быть отправной точкой для различных районов города.

Станцией МЦД Сетунь пользуются около семи тысяч человек в день, в перспективе это число вырастет до 12,5 тысячи. Рядом с ней расположена одна из самых больших площадок реновации города.

Для жителей Зеленограда и Химок станция МЦД-3 Ховрино — первая пересадочная на въезде в столицу. К 2030 году ее пассажиропоток, как ожидается, вырастет до 25 тысяч человек в день.

На станциях Перерва и Трикотажная МЦД-2 совсем скоро ожидается небывалый поток — десятки тысяч новых жителей окрестных новостроек будут ежедневно ими пользоваться. После 2025 года обе платформы будут реконструированы.

Жители района Переделкино Ближнее благодаря станции МЦД-4 Мичуринец были связаны транспортной инфраструктурой с центром города. Сейчас до нее идет автобусный маршрут, скоро неподалеку будут сданы несколько новых домов. Путь до Киевского вокзала для них займет всего 30 минут.

Станция МЦД Лианозово появилась на месте промзоны, но теперь ею пользуются около семи тысяч человек ежедневно. К 2023 году ее свяжут с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии, сообщает Telegram-канал городского департамента транспорта.

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