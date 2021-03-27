Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам рассказали о станциях МЦД, которые изменят ландшафт города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичам рассказали о станциях МЦД, которые изменят ландшафт города

Иван Юминов

Город

Московские центральные диаметры (МЦД) имеют все шансы не просто стать частью уже существующей архитектуры, но и быть отправной точкой для различных районов города.

Станцией МЦД Сетунь пользуются около семи тысяч человек в день, в перспективе это число вырастет до 12,5 тысячи. Рядом с ней расположена одна из самых больших площадок реновации города.

Для жителей Зеленограда и Химок станция МЦД-3 Ховрино — первая пересадочная на въезде в столицу. К 2030 году ее пассажиропоток, как ожидается, вырастет до 25 тысяч человек в день.

На станциях Перерва и Трикотажная МЦД-2 совсем скоро ожидается небывалый поток — десятки тысяч новых жителей окрестных новостроек будут ежедневно ими пользоваться. После 2025 года обе платформы будут реконструированы.

Жители района Переделкино Ближнее благодаря станции МЦД-4 Мичуринец были связаны транспортной инфраструктурой с центром города. Сейчас до нее идет автобусный маршрут, скоро неподалеку будут сданы несколько новых домов. Путь до Киевского вокзала для них займет всего 30 минут.

Станция МЦД Лианозово появилась на месте промзоны, но теперь ею пользуются около семи тысяч человек ежедневно. К 2023 году ее свяжут с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии, сообщает Telegram-канал городского департамента транспорта.

Читайте также: Одиннадцать остановочных пунктов откроют в этом году на МЦД

транспортМЦДстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте