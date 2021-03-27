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Администрация Суэцкого канала оценила сроки снятия застрявшего корабля с мели
Фото: Youtube / Sweden Ship

Администрация Суэцкого канала оценила сроки снятия застрявшего корабля с мели

Иван Юминов

В мире

Точные сроки снятия с мели застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given на данный момент сложно определить. Об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

— Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию, — заявил он.

Рабиа добавил, что уже можно говорить о прогрессе — вечером пятницы, 26 марта, пропеллер корабля смог начать работать после простоя в несколько дней, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, следуя из Китая в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно заблокировало движение других кораблей.

Читайте также: Севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале сдвинулся с места

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