«Была пампушкой»: бабушка солистки Little Big раскрыла вес певицы в детстве

Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская в детстве страдала от лишнего веса. Об этом рассказала ее бабушка Валентина Николаевна Таюрская.

— Она росла такой пампушкой! В 11-м классе она 70 килограммов была весом, — сказала родственница популярной певицы.

Валентина Николаевна проживает в Иркутской области. В детстве Софья часто навещала бабушку и, по словам Валентины Таюрской, очень любила блинчинки и булочки.

— Если я только стряпаю булочки, она выходит, смотрит, обнимает меня: «Баба! Булочки, блинчики! До того довольная!», — рассказала женщина YouTube-каналу «Petrov. Media».

Она пояснила, что после первых выступлений Софья решила отказаться от мучного и привести себя в форму. Валентина Николаевна добавила, что вес внучки для нее значения не имеет, она любит ее в любой форме.

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