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Грузовик загорелся на 45-м километре МКАД
Фото: АГН Москва

Грузовик загорелся на 45-м километре МКАД

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 45-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

В столице на Московской кольцевой автодороге (МКАД) загорелся грузовой автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 27 марта.

Уточняется, что инцидент произошел на 45-м километре МКАД. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Движение транспорта оказалось затруднено на 1,5 километра.

Информации о пострадавших не поступало.

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