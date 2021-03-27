Грузовик загорелся на 45-м километре МКАД

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 45-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

В столице на Московской кольцевой автодороге (МКАД) загорелся грузовой автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 27 марта.

Уточняется, что инцидент произошел на 45-м километре МКАД. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Движение транспорта оказалось затруднено на 1,5 километра.

Информации о пострадавших не поступало.

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