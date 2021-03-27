Мужчину эвакуировали на вертолете после ДТП на МКАД

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 34-й километр Карта всех событий

Мужчину эвакуировали в больницу на вертолете после ДТП на МКАД. Об этом рассказала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел днем в субботу, 27 марта, на 34-м километре МКАД. На дороге случилась авария, в результате которой пострадали взрослые и ребенок.

На место вылетел вертолет Московского авиационного центра, который госпитализировал 29-летнего мужчину в больницу. Уточняется, что на борту вертолета находились медики, контролировавшие состояние пострадавшего.

Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

Ранее сообщалось, что упавшего с крыши в ТиНАО мужчину эвакуировали на вертолете в больницу.

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