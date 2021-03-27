Упавшего с крыши в ТиНАО мужчину эвакуировали на вертолете в больницу
Россия, Москва, поселение Щаповское, квартал № 3Карта всех событий
— На площадку Щапово машина скорой помощи доставила мужчину после падения с крыши частного дома. Вертолетом пациента эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы, — уточнили в пресс-службе.
На борту вертолета мужчину сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи. Медики контролировали состояние пострадавшего, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что провалившуюся под лед собаку спасли в Серебряном бору в Москве.
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