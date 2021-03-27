Упавшего с крыши в ТиНАО мужчину эвакуировали на вертолете в больницу

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское, квартал № 3 Карта всех событий

— На площадку Щапово машина скорой помощи доставила мужчину после падения с крыши частного дома. Вертолетом пациента эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы, — уточнили в пресс-службе.

На борту вертолета мужчину сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи. Медики контролировали состояние пострадавшего, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что провалившуюся под лед собаку спасли в Серебряном бору в Москве.

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