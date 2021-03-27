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Сборная России обыграла словенских футболистов в домашнем матче отбора ЧМ-2022
Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России обыграла словенских футболистов в домашнем матче отбора ЧМ-2022

Виктория Родимкина

Спорт

Футболисты сборной России обыграли команду Словении в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу российских футболистов. Оба гола в ворота словенских спортсменов забил Артем Дзюба — на 26-й и 35-й минутах игры. У сборной Словении гол забил Йосип Иличич на 36-й минуте матча.

Сборная России одержала две победы в двух играх отборочного тура. Следующий матч пройдет 30 марта с командой Словакии.

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футболСловениясборная России
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