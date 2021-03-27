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«Чудесные оба»: жена Сергея Жигунова опубликовала свадебное фото
Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

«Чудесные оба»: жена Сергея Жигунова опубликовала свадебное фото

Виктория Родимкина

Звезды

Актер Сергей Жигунов официально вступил в брак с журналисткой Викторией Ворожбит. Избранница актера опубликовала свадебные фото на своей странице в соцсети Instagram в субботу, 27 марта.

— Жигуновы, — подписала публикацию журналистка.

На снимке пара в свадебных нарядах и с букетом тюльпанов.

Подписчики оценили фотографию и выразили свое восхищение в комментариях — «Вика и Сергей Викторович! Поздравляю вас от всей души! Вы чудесные оба!», «Поздравляю! Будьте счастливы!», «Счастья вашей семье, любите и берегите друг друга!».

Для Виктории Ворожбит этот брак стал вторым, ранее она была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым. А для Сергея Жигунова этот поход в ЗАГС стал третьим. Он дважды женился на актрисе театра имени Вахтангова Вере Новиковой. Причиной первого развода стал роман Жигунова с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк.

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бракСергей Жигуновсвадьба
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