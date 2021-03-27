Внешнее освещение Кремля отключили в «Час Земли»
Подсветку Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в Москве отключили в рамках акции «Час Земли», которая призвана сформировать правильное отношение к окружающей среде.
Присоединившиеся к акции люди на один час отключают свет и бытовые приборы. Архитектурные сооружения разных стран также перестают подсвечивать. Кремль присоединился к этой акции с 2013 года. С тех пор традиционно на один час в году подсветка зданий российского правительства гаснет.
В 20:30, в числе прочих, была отключена подсветка парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники»
В мэрии города сообщали, что в «Час Земли» без подсветки в Москве останутся свыше двух тысяч зданий.
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