Внешнее освещение Кремля отключили в «Час Земли»

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Россия, Москва, Ивановская площадь Карта всех событий

Подсветку Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в Москве отключили в рамках акции «Час Земли», которая призвана сформировать правильное отношение к окружающей среде.

Присоединившиеся к акции люди на один час отключают свет и бытовые приборы. Архитектурные сооружения разных стран также перестают подсвечивать. Кремль присоединился к этой акции с 2013 года. С тех пор традиционно на один час в году подсветка зданий российского правительства гаснет.

В 20:30, в числе прочих, была отключена подсветка парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники»

В мэрии города сообщали, что в «Час Земли» без подсветки в Москве останутся свыше двух тысяч зданий.

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