Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Внешнее освещение Кремля отключили в «Час Земли»
Фото: pixabay.com

Внешнее освещение Кремля отключили в «Час Земли»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ивановская площадьКарта всех событий

Подсветку Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в Москве отключили в рамках акции «Час Земли», которая призвана сформировать правильное отношение к окружающей среде.

Присоединившиеся к акции люди на один час отключают свет и бытовые приборы. Архитектурные сооружения разных стран также перестают подсвечивать. Кремль присоединился к этой акции с 2013 года. С тех пор традиционно на один час в году подсветка зданий российского правительства гаснет.

В 20:30, в числе прочих, была отключена подсветка парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники»

В мэрии города сообщали, что в «Час Земли» без подсветки в Москве останутся свыше двух тысяч зданий.

Читайте также: Дептранс Москвы назвал объекты, которые поучаствуют в акции «Час Земли»

экологияКремль«Час Земли»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте