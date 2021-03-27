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День открытых дверей прошел в Академии МЧС
Фото: Пресс-служба Академии МЧС

День открытых дверей прошел в Академии МЧС

Андрей Объедков

Общество

В субботу, 27 марта, в Академии государственной противопожарной службы МЧС России прошел День открытых дверей. Его посетило свыше 350 гостей.

Будущие абитуриенты и их родители встретились с руководством вуза и из первых уст узнали о правилах приема, направлениях подготовки, перспективах трудоустройства, а также получили ответы на интересующие их вопросы. После официальной части гостям организовали экскурсию по учебно-материальной и научно-лабораторной базе, а также по основным объектам инфраструктуры учебного заведения. Зрители увидели показательное выступление команды по пожарно-прикладному спорту и творческий номер роты почетного караула и группы барабанщиц вуза.

Самой зрелищной частью мероприятия стало показательное выступление учебной пожарно-спасательной части, в состав которой входят курсанты академии и Аварийно-спасательный отряд № 5 «Пожарно-спасательного центра» города Москвы. Они продемонстрировали действия караула при ликвидации дорожно-транспортного происшествия, в результате которого произошел разлив и возгорание топлива, а также наглядно показали оказание первой помощи пострадавшему. После этого все желающие смогли поближе познакомиться с пожарно-спасательной техникой, посидеть в кабине пожарной машины и примерить боевую одежду.

— Мы проводим дни открытых дверей дважды в год с целью привлечения абитуриентов и традиционно на них собирается по несколько сотен человек, — отметил начальник Учебно-методического центра Академии ГПС МЧС полковник внутренней службы Виталий Шнипко. — Они помогают определиться выпускникам школы с выбором профессии. И ежегодно мы набираем 800 человек на первый курс.

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