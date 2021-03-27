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«Свадебные гастроли»: Монеточка второй раз сыграла свадьбу в Екатеринбурге
Фото: Youtube.com/вДудь

«Свадебные гастроли»: Монеточка второй раз сыграла свадьбу в Екатеринбурге

Виктория Родимкина

Звезды

Эстрадная певица Монеточка со своим мужем Виктором Исаевым снова сыграли свадьбу, на этот раз в Екатеринбурге — на малой родине Лизы Гырдымовой. Об этом рассказал официальный представитель певицы Максим Гну.

По его словам, празднование запланировано не только в Екатеринбурге, но и в Ульяновске — родном городе Виктора Исаева.

— Это можно назвать свадебными гастролями Монеточки. Родственников много в семье Лизы и Вити, поэтому было принято решение после свадьбы в Москве провести еще одно мероприятие для семьи в Ульяновске, откуда родом Витя, и в Екатеринбурге, — цитирует Максима Гну Пятый канал.

Представитель Монеточки добавил, что на торжество в Екатеринбурге приглашены близкие родственники невесты, также, возможно, летом состоится еще один праздник. Подробностей возможного мероприятия Максим Гну не раскрыл.

Елизавета Гырдымова и Виктор Исаев поженились 26 декабря прошлого года. Первое празднование этого события состоялось 31 января в Москве.

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певицасвадьбаМонеточка
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