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Ежегодная акция «Ночь театров» стартовала в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ежегодная акция «Ночь театров» стартовала в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 17Карта всех событий

В Москве стартовала ежегодная акция «Ночь театров», участие в которой примут свыше 130 городских площадок. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в субботу, 27 марта.

— Детская программа уже завершилась. Сейчас в театре Немировича-Данченко идет концерт для врачей и волонтеров. Всего пришли около одной тысячи волонтеров и медицинских работников. Так что акция стартовала, — сказал глава департамента.

Александр Кибовский пояснил, что акция проходит в столице уже девятый раз. В этом году запланировано свыше 170 мероприятий.

Акция «Ночь театров» в 2021 году запланирована в двух форматах — онлайн и офлайн. Посетить театры и другие городские площадки можно при соблюдении предписаний Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавируса.

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