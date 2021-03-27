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Более 15 тысяч спектаклей сыграли в Москве в 2020 году, несмотря на пандемию
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 15 тысяч спектаклей сыграли в Москве в 2020 году, несмотря на пандемию

Виктория Родимкина

Город

В столице было сыграно свыше 15 тысяч спектаклей, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время пресс-открытия акции «Ночь театров».

По его словам, в 2020 году прошло 173 премьеры, три миллиона зрителей присутствовали на офлайн-спектаклях.

— Онлайн там тысяча мероприятий, более 40 миллионов человек аудитория по всей стране. И, конечно, я очень благодарен всем, кто принимал участие в этом очень непростом периоде и кто поддержал и москвичей, и всех граждан по всей стране своим творческим задором, энергией, — сказал Александр Кибовский.

Он отметил, что горожане постепенно возвращаются к нормальной жизни, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года число зрителей, присутствовавших на спектаклях, не должно было превышать 25 процентов от общей вместительности залов. С 22 января максимальное число зрителей составляет 50 процентов.

Читайте также: Ежегодная акция «Ночь театров» стартовала в Москве

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