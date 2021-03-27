«Чудовищно»: стилист Рогов раскритиковал скандальное платье Бузовой

Фото: instagram.com/buzova86

Стилист Александр Рогов раскритиковал наряд певицы Ольги Бузовой, который та выбрала для празднования своего юбилея — в январе ей исполнилось 35 лет.

Певица была одета в платье с длинным шлейфом, которое имело полупрозрачный вырез в районе ягодиц.

— Тут и платье с дыркой на попе, и сложная прическа, и очень сложный театральный макияж. Конечно, чудовищное платье. Оно, скорее, для выступления в ночном клубе, может быть, эротическом шоу, — высказал свое мнение Рогов в рамках своего YouTube-шоу ROGOV LIVE — «Завтрак с Королевой».

Фото: Youtube.com / ROGOV LIVE

Программу стилист вел со своей мамой, которая также согласилась, что образ Ольги Бузовой оказался провальным. Она заявила, что нельзя допускать, чтобы «гостям было стыдно за то, во что ты одет».

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