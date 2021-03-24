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«Ты никому не нужен»: Дава сделал выводы после расставания с Бузовой
Фото: instagram/dava_m

«Ты никому не нужен»: Дава сделал выводы после расставания с Бузовой

Ксения Монахова

Звезды

Известный блогер Давид Манукян признался, что в отношениях не стоит забывать про себя. Он сказал, что его старания бывшая возлюбленная Ольга Бузова не ценила.

Блогер пояснил, что видел нелестные отзывы о нем от звезды, что сильно расстроило его. Однако Дава спустя время смог восстановиться как морально, так и финансово.

— Раньше в 9-10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет… Я понял, что это не оценили… Это урок для меня. Не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но, кроме себя, ты никому не нужен, — заявил Дава в интервью на телеканале Муз-ТВ.

Он признался, что отношения с Бузовой встали ему в копеечку. По его словам, траты на нее оказались неоправданно большими. Теперь блогер стал более экономным. Он надеется тратить деньги не на украшения и дорогую одежду, как раньше, а на собственные проекты и личный комфорт.

Напомним, в январе этого года Давид Манукян и певица Ольга Бузова объявили о своем разрыве. Причиной стала якобы неверность Давы.

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отношенияОльга БузоваДавид Манукян
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