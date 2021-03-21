Давид Манукян показал новую девушку

Фото: instagram/dava_m

Российский видеоблогер и музыкант Давид Манукян опубликовал ролик, на котором случайно «засветил» темноволосую девушку, которая лежит в его постели.

Пользовали Instagram предположили, что Дава закрутил новый роман, причем не с кем иным, как со своей помощницей Анной. Однако исполнитель не любит комментировать свою личную жизнь. Ранее он отмечал, что пока не готов к новым отношениям.

— Либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка, — делился видеоблогер в начале весны.

Напомним, в январе этого года Давид Манукян и певица Ольга Бузова объявили о своем разрыве. Причиной стала неверность Давы. Сам же блогер эти высказывания пресекал, сообщает Starhit.

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