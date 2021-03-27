Джордж Мартин подписал контракт с создавшим «Игру престолов» каналом HBO

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Писатель Джордж Мартин заключил контракт на пять лет с телеканалом HBO, который по мотивам цикла «Песнь льда и пламени» снял сериал «Игра престолов». Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Уточняется, что писатель подписал «восьмизначную» сделку на создание новых программ для канала, а также его стриминговой платформы HBO Max.

Джордж Мартин будет работать над сериалами во вселенной «Песни льда и пламени», выступит продюсером экранизаций по произведениям Roadmarks Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

На данный момент HBO снимает спин-оффы к «Игре престолов», среди которых House of the Dragon и «Повести о Дунке и Эгге».

«Игра престолов» показывает отношения ряда аристократических семей, которые соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

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