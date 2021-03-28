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Трамп планирует в ближайшее время поехать на границу США с Мексикой
Фото: JIM LO SCALZO

Трамп планирует в ближайшее время поехать на границу США с Мексикой

Иван Юминов

В мире

Бывший президент США Дональд Трамп планирует посетить границу страны с Мексикой в ближайшие пару недель. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

— Сотрудники пограничной службы и все в иммиграционно-таможенной полиции, они хотят видеть меня там, они просили меня приехать. И я правда в некотором роде чувствую, что это мой долг перед ними, — рассказал он.

Его заявление прозвучало на фоне миграционного кризиса в стране. По словам Трампа, тысячи людей прибывают в США сейчас, и миллионы окажутся в ней вскоре, что уничтожит страну. Строительство стены на границе с Мексикой уже было бы закончено, если бы нынешний глава государства Джо Байден не свернул проект, уверен Трамп.

Число мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США, значительно увеличилось с приходом к власти Байдена. Один из его указов был направлен на то, чтобы больше не высылать из страны детей, которые прибыли в нее без сопровождения, сообщает Fox News.

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МексикаДжо БайденДональд Трамп
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