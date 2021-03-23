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«Понимает ли он, что подписывает?»: Трамп оценил состояние здоровья Байдена
Фото: Whitehouse

«Понимает ли он, что подписывает?»: Трамп оценил состояние здоровья Байдена

Илья Ашуров

В мире

Бывший глава США Дональд Трамп выразил сомнение относительно способности действующего президента Джозефа Байдена управлять страной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

Поводом к обсуждению состояния здоровья Байдена стал инцидент, когда нынешний американский лидер случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Трамп выразил сомнение в адекватности 46-го президента, а также упомянул 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет отстранить действующего президента в случае его неспособности управлять страной.

— Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден, — сказал Трамп в эфире Newsmax TV.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с падением Байдена.

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Джо БайденДональд ТрампСША
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