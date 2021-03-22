Трамп прокомментировал ситуацию с падением Байдена

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал инцидент с нынешним президентом Америки Джо Байденом у самолета. Фрагмент выступления Трампа опубликован в соцсети TikTok.

Ранее кадры падения президента на трапе самолета появились в Сети. На видео глава государства, поднимающийся по трапу, трижды спотыкается и падает, а затем салютует и заходит в салон.

— Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: «Я ему не проиграл», — сказал Трамп.

Позже представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер рассказала, что заминка президента США произошла из-за ветра, а глава страны чувствует себя отлично.

Подобное объяснение стало поводом для шутки официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая удивилась, что США не уличили в причастности к инциденту «русских хакеров».

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