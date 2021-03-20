Трамп-младший высмеял падение Байдена на трапе самолета

Фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

Ситуацию с падением президента США Джо Байдена при подъеме на борт номер один не оставил без внимания сын бывшего американского лидера Дональд Трамп — младший. Шутку по этому поводу он разместил на своей странице в соцсетях.

Так, Трамп-младший выразил сомнение относительно того, что причиной падения главы государства стал сильный ветер, как этот инцидент объяснили в Белом доме.

— Да, ветер! Это все... ветер. Президент в отличной форме, — написал сын Трампа на своей страничке в Twitter, приложив к публикации скриншот прогноза погоды, согласно которому ветер в этот день дул со скоростью 14 миль в час (6,2 метра в секунду).

Кадры падения президента появились в Twitter-аккаунте популярного у сторонников Трампа digital-стратега Калеба Халла. На видео глава государства, поднимающийся по трапу, трижды спотыкается и падает, а затем салютует и заходит в салон.

Позже представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер рассказала, что заминка президента США произошла из-за ветра, а глава страны чувствует себя отлично.

Подобное объяснение стало поводом для шутки официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая удивилась, что США не уличили в причастности к инциденту «русских хакеров».

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