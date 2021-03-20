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Американцы извинились за высказывания Байдена в адрес России
Фото: flickr.com / eric lynch

Американцы извинились за высказывания Байдена в адрес России

Юлия Курганова

Внешняя политика

Граждане Соединенных Штатов направили письма в посольство России, в которых извинились за высказывания американского президента в адрес РФ. Об этом сообщил посол России Анатолий Антонов в Facebook дипмиссии.

Он выразил «чувство глубочайшей признательности» американцам, которые направили письма в поддержку развития дружественных отношений между государствами.

— Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации. Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия, — сказано в тексте.

Антонов отметил, что такой подход граждан США говорит о сохранившемся потенциале для нормализации связей между народами двух стран.

Также посол выразил надежду на то, что американская администрация прислушается к «голосу избирателей» и изменит курс, который направлен на дальнейшее разрушение отношений между США и Россией.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

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