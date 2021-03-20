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Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным в подходящее время
Джо Байден пообщался с журналистами / Фото: whitehouse

Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным в подходящее время

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на предложение российского коллеги Владимира Путина провести открытую дискуссию.

— Уверен, что мы поговорим в какой-то момент, — сказал он журналистам президентского пула.

Администрация президента США также сообщила, что американский лидер будет готов встретиться с президентом России, когда наступит подходящее время.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

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Джо БайденВладимир Путинразговор
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