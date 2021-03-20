Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным в подходящее время

Джо Байден пообщался с журналистами / Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на предложение российского коллеги Владимира Путина провести открытую дискуссию.

— Уверен, что мы поговорим в какой-то момент, — сказал он журналистам президентского пула.

President Biden says he is “very proud” of Secretary of State Antony Blinken following yesterday’s US-China meeting.



Biden says he is sure he “will talk at some point” with Russian President Vladimir Putin.



Biden says he hopes the US can vaccinate 2.5m people per day. pic.twitter.com/wpkGzekwpJ — JM Rieger (@RiegerReport) March 19, 2021

Администрация президента США также сообщила, что американский лидер будет готов встретиться с президентом России, когда наступит подходящее время.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.

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