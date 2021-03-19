Музей Тюссо убрал восковую фигуру Трампа из-за регулярного избиения посетителями

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Музей восковых фигур правнука знаменитой мадам Тюссо Луи в Техасе решил убрать из постоянной экспозиции статую бывшего президента США Дональда Трампа, так как посетители постоянно ее били. Об этом рассказал менеджер владеющей музеем компании Ripley Entertainment Клэй Стюарт.

По его словам, гости музея часто царапали, били и портили фигуру Трампа.

— Когда это высокопоставленная политическая фигура, атаки могут стать проблемой... У нас всегда были проблемы с президентской секцией, и не важно, какой это был президент, — сказал Стюарт.

Он уточнил, что портить фигуру Трампа посетители начали летом прошлого года, в разгар президентской гонки. В итоге статуя экс-президента испортилась настолько, что ее было решено убрать из постоянной композиции, передает слова представителя компании San Antonio Express-News.

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