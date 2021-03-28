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Больше половины россиян откладывают занятия спортом «на потом»
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Больше половины россиян откладывают занятия спортом «на потом»

Иван Юминов

Общество

Около трети россиян занимаются физкультурой регулярно, а 62,8 процента людей находят причины откладывать занятия спортом «на потом». Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в воскресенье, 28 марта.

78,1 процента опрошенных убеждены, что физическая культура необходима в течение всей жизни и она помогает сохранить здоровье и работоспособность. Большинство респондентов в возрасте 18–35 лет также уверены, что хорошая физическая форма помогает достичь успеха.

Среди людей старше 55 лет желание заниматься физкультурой подтвердили 64 процента опрошенных. До пандемии коронавируса только семь процентов пожилых людей посещали фитнес-залы дважды в неделю. У этой категории населения есть желание, но нет возможности заниматься физкультурой из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры неподалеку от них, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества.

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