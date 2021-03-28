Бывшего адвоката Михаила Ефремова могут лишить статуса на два года

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В середине апреля совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга рассмотрит предложение о лишении адвокатского статуса бывшего защитника актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина на два года. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Действия Алешкина были признаны 25 марта квалификационной комиссией нарушающими этику и закон об адвокатуре. Одной из претензий палаты к адвокату является то, что он работал в Москве без регистрации филиала. Он также попросил всего десять рублей за защиту Ефремова, что было сочтено сомнительным.

Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в судебном процессе по делу Ефремова, против которого возбудили дисциплинарное дело. Ранее Эльман Пашаев, представлявший интересы актера, и Александр Добровинский, выступавший на стороне потерпевших, также лишились своего статуса. Ефремов обвинил Алешкина в самопиаре и нанесении вреда его репутации из-за высказываний в СМИ. Также Ефремов добавил, что договор между ним и защитником был заключен обманным путем, поэтому он попросил считать его недействительным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

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