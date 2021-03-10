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Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника»
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника»

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер Михаил Ефремов, получивший за смертельное ДПТ семь с половиной лет колонии, претендует на получение главной кинематографической премии России в номинации «Лучшая роль второго плана» за свою работу в картине Андрея Смирнова «Француз». Список номинантов опубликован на сайте премии.

Его конкурентами стали Александр Балуев, сыгравший в этом же фильме, а также Евгений Цыганов с ролью в киноленте Валерия Тодоровского «Одесса».

Уточняется, что Ефремов получил номинацию по итогам 2019 года. В связи с пандемией коронавируса организаторы «Ники» перенесли церемонию вручения на год, и 25 апреля назовут победителей сразу за 2019-й и 2020-й годы.

— Какое имеет отношение эта трагедия к творчеству человека и его кинематографическим заслугам? Мы не на Страшном суде, где решается кому в рай, а кому в ад, — прокомментировала включение Ефремова в номинанты главный редактор премии Ирина Ильичева РИА Новости.

Ранее правозащитник рассказал о жизни Ефремова в СИЗО.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате аварии погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Экспертиза показала, что артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП.

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