«Особенно радовался конфетам»: правозащитник рассказал о жизни Ефремова в СИЗО

Фото: АГН «Москва» / Мосгорсуд

СИЗО № 5, или «Водник», в котором до недавнего времени находился актер Михаил Ефремов, располагается в нескольких минутах ходьбы от столичного управления ФСИН. В комнате краткосрочных свиданий с осужденным артистом неоднократно встречался член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека, ответственный секретарь Алексей Мельников.

Ефремов, по словам правозащитника, во время этих встреч выглядел намного лучше, чем в первые дни после приговора.

— СИЗО — это не лагерь. Конечно, при попадании за решетку человеку некомфортно. При первом посещении я у него спросил: «Как вам пища, условия, режим?» Актер ответил, что служил в советской армии и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды, — рассказал член ОНК корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ефремова активно поддерживают поклонники, они пишут ему письма.

— Только за первую неделю в СИЗО № 5 ему пришло более 500 писем (речь идет о событиях 2020 года — прим. «ВМ»)! — сказал Мельников.

Правозащитник упомянул, что во время повторного пребывания актера в московском СИЗО, куда он был этапирован с 8 по 20 февраля в связи с участием в следственных действиях, Ефремов также не был обделен вниманием и получил более 100 писем.

Осужденный поделился с Мельниковым наиболее яркими выдержками из присланных ему сообщений. Так, актера тронули слова женщины из Ижевска, которая в нескольких письмах выразила ему свою поддержку и рассказала о своей жизни.

— Таким образом Ефремов отвлекается в СИЗО. Письма стали для него не просто поддержкой — кусочком радости и свободы. В них он находит отдушину, — поделился Мельников.

Он также рассказал, что, помимо писем и открыток, люди отправляли актеру посылки.

— В передачах было всякое разное: конфеты, чай, иные изделия — все, что разрешено в рамках правил внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений. Но особенно он радовался конфетам, — уточнил правозащитник.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Помимо сокамерников, Ефремов часто общался с женой. По словам собеседника «ВМ», большое значение для актера имеет поддержка и со стороны его товарищей — артистов Ивана Охлобыстина, Михаила Горевого и многих других. Они присылали артисту свои сочинения. Так, один из товарищей специально сочинил для Ефремова пьесу под названием «Авария». В общей сложности артисту пришло пять пьес. Еще пару сценариев ему прислали поклонники. По словам Мельникова, Ефремов не раз прямо в камере делал постановки, и в этом ему помогали другие заключенные, с которыми у актера сложились неплохие отношения:

— И раз уж мы заговорили о заключенных, замечу сразу, что Ефремов не ел вместе с сокамерниками никакого гуся, приготовленного в ресторане. Актер содержался в самых что ни на есть обычных условиях. В первый раз он был в четырехместной камере. С ним сидели два соседа, оба осуждены, кажется, за кражу. Ефремов с ними подружился. Они охотно помогали ему и участвовали в пьесах. Разыгрывали спектакли прямо в камере СИЗО.

Мельников уточнил, что в ходе второго пребывания Ефремова в московском СИЗО у него также было два сокамерника:

— И еще немного о комфорте. Слухи об особенных условиях для Ефремова не соответствуют действительности. Особых камер в СИЗО № 5 нет. Все это домыслы — о привилегиях Ефремова в виде телевизора, чайника, холодильника. В московских изоляторах этими атрибутами уже никого не удивишь, и они есть во всех камерах.

По мнению ответственного секретаря, держался Ефремов в камере «довольно хорошо», несмотря на то, что распорядок в местах лишения свободы жесткий, подъем в СИЗО в шесть утра.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 годав Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. В результате аварии погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Экспертиза показала, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП.

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