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Андрей Бочкарев: Дворец единоборств в «Лужниках» завершат строить к концу 2021 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Дворец единоборств в «Лужниках» завершат строить к концу 2021 года

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

Центр самбо и бокса в столичных «Лужниках» планируют построить до конца 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 28 марта.

— Симметричные спортивные сооружения — Центр самбо и Центр бокса — объединены общим фасадом. Каждый центр будет функционировать независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, — рассказал заммэра.

Залы смогут вместить в себя 3,6 тысячи человек. Витражное остекление позволит наблюдать за тренировками с улицы. Монолитные конструкции завершены почти на 80 процентов. Рабочие возводят кирпичные перегородки и монтируют инженерные коммуникации. Отмечается, что комплекс не будет иметь аналогов в мире. Он будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, его также оснастят оборудованием для трансляции соревнований.

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