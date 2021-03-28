Власти Москвы планируют построить 30 новых станций метро до 2025 года

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В ближайшие пять лет столичное метро обзаведется примерно 30 новыми станциями. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в воскресенье, 28 марта.

— Развитие сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем столицы. Главным проектом метростроения на ближайшие годы остается Большая кольцевая линия, однако не меньшее значение для обслуживания как сложившихся, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий, — рассказал глава ведомства Андрей Бочкарев.

Новые станции появятся на Арбатско-Покровской, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и других линиях метро. Целью городских властей является обеспечение 90 процентов москвичей станциями метрополитена в шаговой доступности. За последние десять лет появилось 88 новых станций, отметили в пресс-службе ведомства.

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