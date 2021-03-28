Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы планируют построить 30 новых станций метро до 2025 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти Москвы планируют построить 30 новых станций метро до 2025 года

Иван Юминов

Город

В ближайшие пять лет столичное метро обзаведется примерно 30 новыми станциями. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в воскресенье, 28 марта.

— Развитие сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем столицы. Главным проектом метростроения на ближайшие годы остается Большая кольцевая линия, однако не меньшее значение для обслуживания как сложившихся, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий, — рассказал глава ведомства Андрей Бочкарев.

Новые станции появятся на Арбатско-Покровской, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и других линиях метро. Целью городских властей является обеспечение 90 процентов москвичей станциями метрополитена в шаговой доступности. За последние десять лет появилось 88 новых станций, отметили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Новыми станциями Некрасовской линии метро за год воспользовались восемь миллионов человек

строящиеся станции метростроительство московского метроАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте