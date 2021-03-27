Новыми станциями Некрасовской линии метро за год воспользовались восемь миллионов человек

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

В столице станциями второй очереди Некрасовской линии метрополитена с момента открытия воспользовались восемь миллионов человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 27 марта.

Девяносто тысяч жителей ближайших районов столицы стали добираться к месту назначения в среднем на полчаса быстрее. У них в пешей доступности появились станции метро, среди которых «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово».

В дептрансе уточнили, что станции «Авиамоторная» и «Лефортово» позже станут частью Большой кольцевой линии.

Помимо этого, пассажиры Некрасовской линии могут экономить до 50 процентов стоимости проезда, пользуясь метро с открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15 в будни.

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