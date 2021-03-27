Рекордное число поездок за сутки с начала пандемии зафиксировали в метро Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице на этой неделе зафиксировали рекордное число поездок — в будни за сутки в метро проезжали свыше семи миллионов человек — впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 27 марта.

Уточняется, что пассажиры быстрее всего возвращаются на станции, которые находятся около железнодорожных вокзалов, около крупных производств и торговых центров.

На данный момент пассажиропоток столичного метро восстановился на 80 процентов, если сравнивать с показателями 2019 года. Москвичей призвали не забывать о средствах защиты — масках и перчатках.

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