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Мужчину обвинили в убийстве подростка в Солнечногорске
Фото: moscow-live

Мужчину обвинили в убийстве подростка в Солнечногорске

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы предъявили жителю Солнечногорска обвинение в убийстве подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в воскресенье, 28 марта.

Сообщается, что 15-летний школьник отправился 25 марта из Зеленограда в Солнечногорск. На остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил ему провести вместе время, после чего они отправились к нему в квартиру. Оказавшись там, мужчина спустя какое-то время нанес подростку 38 ударов ножом, от чего тот скончался на месте.

После этого мужчина попытался скрыться во Владимирской области, но был пойман. Оказалось, что он ранее был неоднократно судим. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство», он находится под стражей, уточнили в пресс-службе ведомства.

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