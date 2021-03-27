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Подозреваемого в убийстве матери задержали в Коломне
Фото: moscow-live

Подозреваемого в убийстве матери задержали в Коломне

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Зарайск, деревня Летуново Карта всех событий

Правоохранительные органы задержали 50-летнего жителя Коломны по подозрению в убийстве своей 79-летней матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в субботу, 27 марта.

Тело женщины обнаружили 26 марта в квартире в поселке Летуново. Следствие установило, что мужчина нанес ей в ходе ссоры удары по голове и туловищу, после чего задушил ее. Она скончалась на месте от удушения.

В отношении мужчины собираются возбудить уголовное дело по статье «Убийство», отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что жителя Москвы обвинили в убийстве таксиста на юго-востоке города.

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уголовное делоубийствоКоломна
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