Подозреваемого в убийстве подростка задержали во Владимирской области

Фото: moscow-live

Во Владимирской области задержан подозреваемый в убийстве подростка в Солнечногорске. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным «Вечерней Москвы», об исчезновении ребенка стало известно 25 марта. Он пропал с привокзальной площади в Зеленограде. Спустя сутки тело 15-летнего подростка с множественными ранениями было найдено в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Читайте также: «Исключено!»: отец убитого мальчика прокомментировал слухи о наркотиках