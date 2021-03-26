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Подозреваемого в убийстве подростка задержали во Владимирской области
Фото: moscow-live

Подозреваемого в убийстве подростка задержали во Владимирской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Во Владимирской области задержан подозреваемый в убийстве подростка в Солнечногорске. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным «Вечерней Москвы», об исчезновении ребенка стало известно 25 марта. Он пропал с привокзальной площади в Зеленограде. Спустя сутки тело 15-летнего подростка с множественными ранениями было найдено в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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