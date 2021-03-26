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«Исключено!»: отец убитого мальчика прокомментировал слухи о наркотиках
Фото: Pexels

«Исключено!»: отец убитого мальчика прокомментировал слухи о наркотиках

Ростислав Зубков

Илья Ашуров

Происшествия

Отец убитого в Подмосковье мальчика отрицает употребление каких-либо наркотических веществ его сыном. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» в пятницу, 26 марта.

— Исключено! — ответил отец погибшего, комментируя слухи о наркозависимости своего сына. Ничего такого я за ним не замечал.

Ранее «ВМ» сообщала, что об исчезновении ребенка стало известно 25 марта. Он пропал с привокзальной площади в Зеленограде. Спустя сутки 15-летнего подростка нашли зарезанным и расчлененным в Солнечногорском районе Подмосковья.

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