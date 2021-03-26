Появились кадры с места происшествия, где было найдено тело 15-летнего подростка

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Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

Появились кадры с места, где в пятницу, 26 марта, было найдено тело 15-летнего подростка с множественными ранениями. Подростка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

Фото: ГСУ СК по Московской области

Ранее стало известно, что подросток сел на автобус на станции «Крюково», следующий в поселок Голубое, и пропал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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