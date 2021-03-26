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Стали известны обстоятельства исчезновения подростка в Солнечногорске
Фото: Пресс-служба ГУ СК РФ по Оренбургской области

Стали известны обстоятельства исчезновения подростка в Солнечногорске

Ирина Капитанова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

В столичную полицию в пятницу, 26 марта, обратился безработный житель Зеленограда, который сообщил об исчезновении своего 15-летнего сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, отец ребенка сообщил, что его сын ушел из дома днем 25 марта, сел на автобус на станции Крюково, следующий в поселок Голубое, и пропал.

Ранее сообщалось, что тело подростка с множественными ранениями было найдено в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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