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Названо самое тяжелое время суток для одиноких людей
Фото: pixabay.com

Названо самое тяжелое время суток для одиноких людей

Иван Юминов

Общество

Отрезок с 20:00 до 22:00 считается, согласно данным исследований психологов и физиологов, самым тяжелым для одиноких людей. Об этом рассказала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), доктор психологических наук Марина Розенова.

— Обнаружено, что в вечернее время, с 20:00 до 22:00, наиболее тяжело переносится одиночество. И в целом это время, пожалуй, можно считать наиболее негативным и депрессивным. Отчасти по этой причине многие люди склонны назначать свидания в это время, чтобы не оставаться одним и получить возможность сгладить остроту негативных ощущений, — сообщила она.

Еще одним периодом, вызывающим депрессию, является промежуток между 03:00 и 05:00. Во время него логика человека подавлена, а также «актуализируются волнения экзистенциального и социального порядка», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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