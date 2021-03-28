Конкурс на стажировку в правительство Москвы вырос почти в три раза

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Конкурс на стажировку в правительство столицы в прошлом году вырос почти в три раза. Об этом сообщила заместитель начальника управления госслужбы и кадров правительства Москвы Полина Логинова на мероприятии «Интерн пикник».

По ее словам, в 2020 году на 200 мест в правительстве претендовали 15 тысяч желающих пройти стажировку, тогда как в прошлые годы конкурс составлял 5–6 тысяч человек.

Как отметила Полина Логинова, в правительстве Москвы решается вопрос о дополнительном наборе для точечных стажировок по отдельным направлениям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что 28 марта в столице пройдет карьерное мероприятие правительства Москвы «Интерн пикник», по результатам которого буду выбраны лучшие участники. Их пригласят в карьерную школу столичного правительства вне конкурса.

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