Студентов и выпускников вузов пригласили узнать о работе в правительстве Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Сретенка, 28 Карта всех событий

В столице пройдет карьерное мероприятие правительства Москвы «Интерн пикник», на которое приглашаются студенты и выпускники вузов.

Оно состоится 28 марта. Руководители крупных городских проектов расскажут, как стать частью их команды, а опытные HR-специалисты — как начать карьеру мечты и стать конкурентоспособным экспертом.

Также участники мероприятия узнают о том, как работают разные подразделения столичного правительства и как создается город будущего. Студентов ждут, помимо прочего, развлечения, квесты и подарки.

«Интерн пикник» можно посетить лично в здании Университета правительства Москвы или присоединиться к нему онлайн. Для участия необходима регистрация.

Лучших участников мероприятия пригласят в карьерную школу столичного правительства вне конкурса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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