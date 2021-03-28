Уличные художники смогут украсить своими граффити станцию Царицыно МЦД-2

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Царицыно Карта всех событий

В столице 29 марта стартует конкурс уличных художников, победители которого распишут граффити станцию Царицыно D2. Об этом сообщает пресс-служба Московского департамента транспорта.

Как отмечается в сообщении, в конкурсе может принять участие как один райтер, так и коллектив художников до пяти человек.

— Авторы лучших работ абсолютно легально распишут Царицыно D2. Эта идея, кстати, принадлежит самим пассажирам — ее высказали во время крауд-проекта «Московские центральные диаметры». А мы поддерживаем и ждем ваши шедевры, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Желающие принять участие в конкурсе могут оставлять заявки на официальном сайте МЦД.

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