Дептранс назвал лидирующие станции МЦД по пассажиропотоку

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Департамент транспорта опубликовал топ-5 станций Московских центральных диаметров (МЦД), которые лидируют по пассажиропотоку после отмены удаленного формата работы.

— Вот топ-5 станций — лидеров по восстановлению пассажиропотока: Сетунь D1 — 94 процента, Текстильщики D2 — 93 процента, Бутово D2 — 92 процента, Стрешнево D2 — 88 процентов, Сколково D1 — 88 процентов, — сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Уточняется, что все поверхности на станциях обрабатывают несколько раз в день специальными средствами, а ночью поезда дополнительно дезинфицируют «холодным туманом». В вагонах работают системы обеззараживания воздуха, которые убивают до 100 процентов бактерий и вирусов.

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