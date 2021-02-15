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Движение поездов по часовой стрелке МЦК восстановили
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Движение поездов по часовой стрелке МЦК восстановили

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в понедельник, 15 февраля.

Ранее движение составов по часовой стрелке на Московском центральном кольце (МЦК) осуществлялось с увеличенным интервалом из-за организации следственных мероприятий.

На данный момент специалисты стабилизировали движение на МЦК. В настоящее время поезда курсируют с интервалом, соответствующим дневному времени в 8 минут, передает ТАСС.

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МЦКМосквадвижение
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