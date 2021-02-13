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Дептранс: Снегопад не повлиял на работу метро, МЦК и МЦД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дептранс: Снегопад не повлиял на работу метро, МЦК и МЦД

Анастасия Волоснова

Транспорт

Снегопад не повлиял на работу метро, МЦК и МЦД, они функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Наземный общественный транспорт курсирует по привычным маршрутам с небольшими задержками, добавили в ведомстве. Отмечается, что для удобства москвичей на улицы города вывели 180 дополнительных единиц транспорта. Это позволит принять дополнительный пассажиропоток и избежать очередей, отмечали ранее в пресс-службе.

В департаменте призвали москвичей пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей. Жителям столицы также рекомендовали переждать непогоду дома, если есть такая возможность.

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транспортМЦДснегопад
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