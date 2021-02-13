Движение по МКАД и еще трем столичным шоссе осложнено из-за снегопада

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

Движение по МКАД и еще трем столичным шоссе осложнено из-за метели. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на МКАД в снегу буксуют грузовики, из-за чего движение по дороге затруднено. Кроме того, проезд осложнен по шоссе Энтузиастов в районе третьего транспортного кольца и по Варшавскому шоссе в районе Тульской. В пресс-службе уточнили, что затруднения есть также на проспекте Андропова.

Ранее автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за метели. Им посоветовали использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей. Уточнялось, что гололед и плохая видимость могут вызвать повышенное количество ДТП на дорогах.

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